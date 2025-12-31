Новый год — 2026
Полуголые Деды Морозы устроили массовый забег и попали на видео

Полуголые мужчины в шапках Деда Мороза устроили пробежку по Краснодару

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Группа полуголых мужчин в шапках Деда Мороза устроила массовый забег по центру Краснодара, сообщает Telegram-канал Readovka. Участники акции в одних шортах и красных головных уборах пробежались по улицам и паркам города в минусовую температуру.

Свою предпраздничную пробежку они завершили у здания городского ЗАГСа. Там они устроили фотосессию и поводили хоровод вокруг новогодней елки.

Ранее праздничный караван со знаменитым рекламным грузовиком Coca-Cola попал в сильный шторм с градом и снегом в Батуми, что привело к срыву новогоднего мероприятия. Из-за непогоды на праздник не пришли зрители, а актеры в костюмах Санта-Клауса и медведей были вынуждены экстренно покинуть открытый грузовик.

До этого в Санкт-Петербурге пресекли массовый пробег мотоциклистов в костюмах Дедов Морозов. В акции принимали участие около 25 байкеров. Информацию о готовящейся акции сотрудники ГАИ выявили через мониторинг соцсетей. Инспекторы также обнаружили видеоматериалы, на которых было видно, что байкеры выполняли опасные маневры и создавали угрозу безопасности дорожного движения.

