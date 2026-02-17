Макрона засняли на пробежке в Индии

Во время своего официального визита в Индию президент Франции Эммануэль Макрон решил совершить пробежку по набережной Марин Драйв в Мумбаи и попал в объективы камер, передает India Today. При этом его сопровождала охрана.

На кадрах можно заметить, что французский лидер был одет в обычную темно-синюю футболку. Также для своей пробежки он выбрал черные очки, чтобы палящее солнце не светило в глаза. Также на нем одеты кроссовки, подходящие под цвет футболки.

Макрон прибыл в Индию с супругой Бриджит Макрон на трехдневный визит, запланированный на 17–19 февраля. В ходе поездки у него состоится встреча с премьер-министром Нарендрой Моди.

Ранее в сети появились кадры, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках своего рабочего визита в Москву совершил утреннюю велосипедную прогулку. Он проехал на велосипеде вдоль здания Манежа, расположенного рядом с Кремлем. Это не первый раз, когда Пашинян выезжает на велопрогулки. Во время других визитов в Россию политик также начинал свой день с этого.