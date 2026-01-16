Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе

На зимнюю пробежку надо одеваться так, как будто на улице на 10 градусов холоднее, чем на самом деле, — одежда должна быть очень теплой, рассказал LIFE.ru врач службы скорой помощи сети клиник Евгений Шаройко. Он подчеркнул, что при неправильном выборе одежды возможны болезнь или переохлаждение.

При резком смене климата с холодного на теплый и быстрой смене сезонной экипировки возможно нарушение теплового обмена, что может привести к переохлаждению либо перегреву организма и, как следствие, снижению иммунитета и повышенному риску заболеваемости ОРВИ, — рассказал Шаройко.

По словам врача, в более теплую погоду лучше не надевать термобелье, чтобы избежать перегрева. Он подчеркнул, что от холода необходимо защищать все части тела.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что снежок, попавший в глаз, может привести к потере зрения. Она отметила, что, помимо травм глаз, можно также получить черепно-мозговые травмы, повреждения ушей или переломы носа — внутри снежка может быть ледяная сердцевина.