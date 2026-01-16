Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 04:20

Названа неочевидная опасность самой популярной зимней забавы

Врач Тен: попадание снежка в глаз может привести к потере зрения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Снежок, попавший в глаз, может привести к потере зрения, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она предупредила, что внутри снежка может быть ледяная сердцевина.

Снежок, особенно с ледяной сердцевиной или утрамбованный до состояния льда, превращается в твердый снаряд. Его ударная сила может быть сравнима с ударом камнем, — рассказала Тен.

Она отметила, что, помимо травм глаз, можно также получить черепно-мозговые травмы, повреждения ушей или переломы носа. Врач призвала определить правила перед игрой в снежки: не целиться в голову, не делать ледяных снарядов, не бросать с близкого расстояния, использовать защитные очки и объяснить детям, что нельзя кидать «снежные снаряды» в прохожих или машины.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, что, чтобы не заболеть после прогулки зимой, стоит соблюдать ряд правил. По ее словам, собираясь на улицу или на открытый каток, необходимо одеться по погоде и взять запасные аксессуары.

снежки
врачи
безопасность
зима
Светлана Леонова
С. Леонова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Феноменальный хоккей»: Трамп встретился с российским голкипером
Юрист ответил, что грозит за выезд на лед водоема на автомобиле
Когда ждать в России доллар по 100: что ждет рубль в 2026 году
Почему снится беременная женщина: точные значения
Госдума напомнила о праве многодетных семей на льготы по ЖКХ
«Боевая саранча» кошмарит ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 января
Стало известно, зачем ушедшие из РФ компании регистрируют товарные знаки
Инвестфонд из США хочет стребовать с России $225,8 млрд царских долгов
Врач ответила, как готовить еду с минимальными потерями полезных веществ
Трамп высказался о получении из рук Мачадо Нобелевской премии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 января
Стало известно о расколе в ЕС из-за идеи прямых переговоров с Путиным
Сальдо раскрыл, что стало с имуществом украинских олигархов под Херсоном
«Особенно на животе»: россиян предостерегли от приема пищи лежа
Стало известно, когда завершится идентификация останков мужчины на Кипре
Почему снится собственная свадьба: секреты сна — полное толкование
Во Владивостоке загорелся бизнес-центр с людьми внутри
«Вещества и алкоголь»: лидеры ЕС знают, как пережить крах Европы — а Трамп?
Небензя озвучил позицию России по вопросу Ирана
Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.