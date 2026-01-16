Названа неочевидная опасность самой популярной зимней забавы Врач Тен: попадание снежка в глаз может привести к потере зрения

Снежок, попавший в глаз, может привести к потере зрения, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она предупредила, что внутри снежка может быть ледяная сердцевина.

Снежок, особенно с ледяной сердцевиной или утрамбованный до состояния льда, превращается в твердый снаряд. Его ударная сила может быть сравнима с ударом камнем, — рассказала Тен.

Она отметила, что, помимо травм глаз, можно также получить черепно-мозговые травмы, повреждения ушей или переломы носа. Врач призвала определить правила перед игрой в снежки: не целиться в голову, не делать ледяных снарядов, не бросать с близкого расстояния, использовать защитные очки и объяснить детям, что нельзя кидать «снежные снаряды» в прохожих или машины.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, что, чтобы не заболеть после прогулки зимой, стоит соблюдать ряд правил. По ее словам, собираясь на улицу или на открытый каток, необходимо одеться по погоде и взять запасные аксессуары.