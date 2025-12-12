Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 10:14

Пашинян прокатился на велосипеде по утренней Москве

Никол Пашинян совершил традиционный утренний велопробег около Кремля

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: www.primeminister.am
Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил традиционную утреннюю велосипедную прогулку в центре Москвы в рамках своего рабочего визита. В своем Telegram-канале он поделился видео, где запечатлел свою поездку на велосипеде вдоль здания Манежа, расположенного рядом с Кремлем.

Велосипедная прогулка по Москве. Армения, Россия, — подписал публикацию премьер-министр.

Это не первый раз, когда Пашинян р во время визитов в Россию начинает свой день с утренней велосипедной прогулки. В своих зарубежных поездках он регулярно публикует подобные видео, мотивируя граждан к здоровому образу жизни.

Ранее армянский премьер-министр поделился в своем Telegram-канале видео, записанным под песню «Белые розы» группы «Ласковый май». На видео политик, одетый в шляпу, запечатлен на фоне празднично украшенной Москвы. В конце ролика он положил смартфон на подоконник и жестом изобразил сердце.

До этого Пашинян поделился видеороликом из Берлина, сопроводив его песней Modern Talking «You’re My Heart, You’re My Soul». В начале видео он показал панораму столицы Германии, в частности, знаменитые Бранденбургские ворота. Затем он изменил ракурс и, держа телефон в руках, соединил их, изображая сердце.

Никол Пашинян
велопробег
видео
премьер-министры
Москва
