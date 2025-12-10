Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пашинян на видео признался в любви под You’re My Heart, You’re My Soul

Пашинян опубликовал видео под песню Modern Talking и признался в любви

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем в Telegram-канале видео из Берлина под песню Modern Talking — You’re My Heart, You’re My Soul. Сначала он показал вид из окна на столицу Германии, а именно на Бранденбургские ворота, а затем поставил телефон и на камеру соединил руки, изобразив сердце.

У меня хороший и прекрасный день, и я люблю всех, — написал глава правительства.

Ранее Пашинян сорвался на спикера парламента Алена Симоняна и сердито хлопнул крышкой ноутбука. Причиной недовольства главы правительства стало отсутствие кворума на заседании по госбюджету. Пашинян отчитал Симоняна за то, что тот не обеспечил необходимое количество депутатов от правящей фракции для начала работы.

До этого премьер представил план «по обновлению Армянской апостольской церкви». Он сообщил, что для священников нужно разработать кодекс поведения. Пашинян уточнил, что новый кодекс предусматривает четкое регулирование поведения священников и обеспечение финансовой открытости Армянской апостольской церкви.

