08 декабря 2025 в 14:31

Пашинян захотел навести порядок в Армянской церкви

Пашинян представил план обновления Армянской церкви

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил план «по обновлению Армянской апостольской церкви». В своем Telegram-канале он сообщил, что для священников нужно разработать кодекс поведения.

Канон обсуждается и принимается церковным органом, имеющим на это полномочия. В случае обращения местоблюстителя правительство окажет консультативную поддержку работе по разработке проекта канона, — написал Пашинян.

Пашинян уточнил, что новый кодекс предусматривает четкое регулирование поведения священников и обеспечение финансовой открытости Армянской апостольской Церкви. При этом церковь должна соблюдать налоговое законодательство.

Самим священникам нужно предоставить доступ к пенсионному обеспечению, возврату НДФЛ, социальным кредитам и медицинскому страхованию, считает премьер. Сейчас большинство служителей церкви этими правами почти не пользуется, поскольку отсутствует стабильная система оплаты труда.

Ранее суд в Ереване заключил под стражу главу канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископа Аршака Хачатряна. Как сообщил адвокат обвиняемого Арсен Бабаян, арест продлится два месяца. Архиепископа задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков группой лиц в общественном месте. В отношении него возбудили уголовное дело.

До этого премьер Армении извинился за оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей. Пашинян сделал это после того, как комиссия по предупреждению коррупции выявила в словах политика нарушение кодекса поведения должностных лиц.

