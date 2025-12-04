Главу канцелярии церкви Армении задержали за сбыт наркотиков

Главу канцелярии Армянской апостольской церкви, архиепископа Аршака Хачатряна, задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков группой лиц в общественном месте, сообщил Следственный комитет Армении в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В отношении него возбудили уголовное дело.

В ходе предварительного расследования по уголовному производству в отношении лица возбуждено публичное уголовное преследование по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 393 УК РА (Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в месте проведения мероприятий), — сказано в сообщении.

Задержание архиепископа провели сотрудники Службы национальной безопасности страны. Его адвокат не стал раскрывать деталей предъявленных обвинений. Отмечается, что в последнее время архиепископ Аршак не раз подвергался критике со стороны армянских властей, включая премьер-министра Никола Пашиняна. Глава правительства призывал его сложить сан вместе с католикосом Гарегином II и обвинял в «святотатстве».

Ранее премьер Армении извинился за оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей. Пашинян сделал это после того, как комиссия по предупреждению коррупции выявила в словах политика нарушение кодекса поведения должностных лиц.