Путин и Пиотровский раскрыли Пашиняну секрет Александровской колонны

Президент России Владимир Путин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время экскурсии по Эрмитажу рассказали премьер-министру Армении Николу Пашиняну об особенностях Александровской колонны. Они пояснили, что сооружение стоит под собственным весом и ничем не закреплено.

Стоит под собственным весом. Никак не закреплена, — объяснил Путин.

Пиотровский добавил, что по этой причине на военных парадах по дворцовой площади не ходили танки. Сейчас, в наши дни, для техники стали использовать резиновые накладки, чтобы минимизировать сотрясание земли.

Ранее Пашинян попросил Россию срочно восстановить железнодорожные участки, ведущие к границам Азербайджана и Турции. Он заявил, что речь идет о ремонте веток от Ерасха до азербайджанской границы и от Ахурика до турецкой границы.

До этого армянский премьер-министр поделился в своем Telegram-канале видео, записанным под песню «Белые розы» группы «Ласковый май». На видео политик, одетый в шляпу, запечатлен на фоне празднично украшенной Москвы. В конце ролика он положил смартфон на подоконник и жестом изобразил сердце.