29 января 2026 в 11:43

В США раскрыли, как Трамп оценивает возможную военную операцию в Иране

CNN: Трамп осознает сложность удара по Ирану в сравнении с операцией в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп понимает, что возможную военную акцию в Иране будет гораздо сложнее провести, чем тайную операцию в Венесуэле, в результате которой был похищен президент Николас Мадуро, пишет американский телеканал CNN. По его информации, ситуацию осложняют имеющиеся у Тегерана военные возможности.

Трамп осознает, что военный удар по Ирану будет гораздо сложнее, чем точная тайная операция в Венесуэле, — говорится в материале.

Канал пишет, что в отличие от Каракаса, Тегеран находится далеко от американского побережья, чем создает дополнительные логистические трудности. К тому же, журналисты обратили внимание, что Иран располагает развитой системой ПВО, арсеналом баллистических ракет и боевых дронов, а также парком устаревших, но боеспособных истребителей российского и американского производства.

При этом CNN отмечает, что США сохраняют техническое и численное превосходство. Однако военный потенциал Ирана сильно снижает шансы на успешность быстрого и решающего удара, какой был провернут в Венесуэле.

Ранее Трамп заявил, что следующая потенциальная атака на Иран окажется намного более разрушительной, чем удар в июне 2025 года. Он призвал Тегеран не допустить такого сценария.

США
Дональд Трамп
военные
операции
Ближний Восток
Иран
