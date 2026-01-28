Трамп сделал громкое заявление о «следующей атаке» на Иран Трамп: следующая атака США на Иран будет намного хуже

Следующая потенциальная атака против Ирана окажется намного более разрушительной, чем удар в июне 2025 года, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он призвал Тегеран не допустить такого сценария.

Следующая атака будет намного хуже! Не допустите повторения подобного, — написал он.

Ранее Трамп сообщил о переброске значительных американских сил в направлении Ирана. Глава Белого дома во время выступления перед сторонниками в штате Айова выразил надежду, что демонстрация военной мощи заставит Тегеран согласиться на выгодную для Вашингтона сделку.

До этого президент США заявил, что американская военная армада вблизи Ирана уже превышает по масштабам ту, что военные сформировали у берегов Венесуэлы. По его словам, ситуация в регионе очень изменчива.

Также стало известно, что три арабских государства активно участвовали в дипломатических переговорах с Трампом с целью предотвратить военные действия против Ирана. Саудовская Аравия, Катар и Оман предложили дать Тегерану шанс проявить миролюбивую инициативу.