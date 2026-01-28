Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 05:08

Крупные американские силы приближаются к одной из стран Ближнего Востока

Трамп заявил о приближении крупных американских сил к территории Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп сообщил о переброске значительных американских сил в направлении Ирана. Лидер во время выступления перед сторонниками в штате Айова выразил надежду, что демонстрация военной мощи заставит Тегеран согласиться на выгодную для Вашингтона сделку.

Кстати говоря, очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку, — добавил президент.

В своем выступлении Трамп вновь вернулся к теме силового противостояния с Ираном. Он повторил свой тезис о том, что ударные операции США в июне 2025 года ликвидировали ядерные возможности Ирана. Он заявил, что у Тегерана якобы оставался всего месяц до создания собственного ядерного оружия, что вынудило Вашингтон нанести превентивные удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

До этого Трамп указал, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. По словам республиканца, вся страна буквально «взлетит на воздух». Так он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны Тегерана.

Ранее стало известно, что три арабских государства активно участвовали в дипломатических переговорах с Трампом с целью предотвратить военные действия США против Ирана. Саудовская Аравия, Катар и Оман предложили дать Тегерану шанс проявить миролюбивую инициативу.

Иран
США
Дональд Трамп
армада
