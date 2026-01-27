Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 03:47

Трамп рассказал о военной армаде США вблизи Ирана

Трамп: армада США вблизи Ирана превышает аналогичную около Венесуэлы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Социальные сети
Военная армада Соединенных Штатов вблизи Ирана уже превышает по масштабам ту, что американские военные сформировали у берегов Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп изданию в интервью Axios. По его словам, ситуация в регионе очень изменчива.

У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы, — сказал он.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что корабли ВМС США движутся в сторону Ирана «на всякий случай». Американские силы внимательно наблюдают за тем, что происходит в Исламской Республике, заверил он.

До этого Трамп указал, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. По словам республиканца, вся страна «взлетит на воздух». Так он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны Тегерана.

Тем временем сообщалось, что три арабских государства активно участвовали в дипломатических переговорах с Трампом с целью предотвратить военные действия США против Ирана. Саудовская Аравия, Катар и Оман предложили дать Тегерану шанс проявить миролюбивую инициативу.

Дональд Трамп
США
Иран
военные
