«Им все равно»: Орбан порассуждал о «слепоглухоте» Брюсселя Орбан заявил, что Брюссель игнорирует мнение европейцев по Украине

Три четверти европейцев отвергают ускоренное вступление Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. Он напомнил, что Будапешт выступает против евроинтеграции Киева ради защиты фермерства, безопасности и мира.

Три четверти европейцев отвергают ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Тем не менее, Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что. Им все равно, что думают люди, пока лишь немногие европейские правительства обладают достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя. Венгрия — одно из таких исключений, — написал он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не имеет шансов на быстрое вступление в Европейский союз. По его словам, исключено, что Киев присоединится к организации в 2027 году. Он пояснил, что каждая страна-кандидат обязана в полном объеме выполнить Копенгагенские критерии.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что власти Украины продолжают грубое вмешательство в предстоящие парламентские выборы. Его заявление прозвучало после того, как венгерский посол Антал Хейзер был вызван в украинский МИД.