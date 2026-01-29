Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 01:25

«Это невозможно»: Украине «закрыли» быструю дорогу в ЕС

Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Евросоюз

Украина не имеет шансов на быстрое вступление в Европейский союз, заявил глава правительства Германии Фридрих Мерц на первом в 2026 году заседании коалиционного комитета. По его словам, исключено, что Киев присоединится к организации в 2027 году, сообщает агентство DPA.

Вступление 1 января 2027 года исключено. Это невозможно, — сказал Мерц.

Он пояснил, что каждая страна-кандидат обязана в полном объеме выполнить Копенгагенские критерии. Этот процесс, как правило, занимает не один год.

При этом канцлер подтвердил, что для Украины важно сохранять перспективу членства в ЕС. Однако это долгосрочный путь, на котором Киев можно лишь постепенно приближать к сообществу. По его словам, прямых переговоров о мире между Украиной и Россией немецкая сторона ждет с «большим энтузиазмом» и надеждой на их успешное завершение.

Это заявление стало комментарием к обсуждаемому украинскому варианту мирного урегулирования. Он включает в себя план вступления в ЕС к 1 января 2027 года.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично подтвердил жесткую позицию страны по вопросу расширения Евросоюза. Он заявил в своих социальных сетях, что правительство премьер-министра Виктора Орбана будет блокировать процесс вступления Украины в европейское сообщество.

