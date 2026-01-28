В Венгрии подтвердили свою позицию по членству Украины в ЕС

В Венгрии подтвердили свою позицию по членству Украины в ЕС Сийярто согласился с Сибигой, что Венгрия не допустит Украину в Евросоюз

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично подтвердил жесткую позицию страны по вопросу расширения Евросоюза. Он заявил в своих социальных сетях, что правительство премьер-министра Виктора Орбана будет блокировать процесс вступления Украины в европейское сообщество.

Поводом для заявления стал комментарий украинского министра Андрея Сибиги, который назвал Венгрию единственным препятствием на пути Украины в ЕС. Сийярто, признав, что не считает Сибигу другом Венгрии, тем не менее согласился с этой конкретной формулировкой.

Однако в этом интервью у министра была фраза, с которой мы полностью согласны: «Венгрия является единственным препятствием на пути вступления Украины в ЕС». Это абсолютная правда, — написал глава венгерского МИД.

Он прямо заявил, что пока у власти находится действующее правительство, Украина членом Евросоюза не станет. В качестве основных аргументов Сийярто привел угрозу распространения конфликта на территорию ЕС, финансовую нагрузку на европейских налогоплательщиков, риски для сельского хозяйства из-за украинского зерна, а также опасность усиления активности организованной преступности.

Политик также связал эту позицию с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии, назначенными на 12 апреля. По его словам, Украина заинтересована в победе оппозиционной партии «Тиса», чтобы изменить баланс сил, и потому вмешивается в избирательный процесс.

Ранее Орбан заявил, что Украина создает угрозу для суверенитета Венгрии и проведению честных выборов в стране. Он подчеркнул, что Будапешт не позволит этого Киеву.