27 января 2026 в 11:21

«Мы не позволим»: Орбан жестко ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии

Орбан заявил, что Венгрия не позволит Украине угрожать ее суверенитету

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Украина создает угрозу для суверенитета Венгрии и проведению честных выборов в стране, написал в социальной сети X премьер-министр европейского государства Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Будапешт не позволит этого Киеву.

Ответ на украинские угрозы в адрес Венгрии и ее правительства. Мы не позволим никому поставить под угрозу суверенитет Венгрии и честность наших выборов, — сказал Орбан.

Ранее венгерский премьер поручил министру иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петеру Сийярто вызвать посла Украины в МИД после заявлений властей Киева. Орбан также обратился к европейским фермерам с призывом объединиться против зерна, поставляемого с Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии на форуме в Давосе, предложив дать ему подзатыльник. Он также заявил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и живут на европейские деньги. В ответ Орбан напомнил украинскому лидеру, что достоинство Венгрии обсуждению не подлежит.

