Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 11:44

«Пора»: Орбан призвал фермеров сплотиться против украинского зерна

Орбан призвал европейских фермеров сплотиться против зерна с Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X обратился к европейским фермерам с призывом объединиться против зерна, поставляемого с Украины. По его словам, в регионе назревает «тихая битва» между торговцами и производителями. Политик подчеркнул, что дешевый импорт с Украины выгоден лишь торговцам, но никак не фермерам.

В Европе разворачивается тихая битва между торговцами и производителями. Дешевый импорт из Меркосур и с Украины служит интересам торговцев, а не наших фермеров. Если местное сельское хозяйство не будет защищено, суверенитет будет утрачен. Пора европейским фермерам объединиться, — заявил Орбан.

Ранее венгерский премьер прокомментировал выпады президента Украины Владимира Зеленского в его сторону. Орбан подчеркнул, что Будапешт не поддастся давлению или угрозам. Он напомнил Зеленскому, что достоинство Венгрии обсуждению не подлежит.

Орбан также заявил, что Венгрия не пустит Украину в Европейский союз. Он убежден, что из-за позиции Будапешта киевские власти поддерживают венгерскую оппозицию и пытаются вмешаться во внутренние дела страны.

Венгрия
Будапешт
зерно
фермеры
Украина
Виктор Орбан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании
Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту
Жильцов обесточенных домов в Киеве переселили в палаточные лагеря
Раскрыто, когда суд снова займется делом «Мистера сидра»
«Позорище»: в Госдуме осудили Италию за неготовность к Олимпиаде-2026
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.