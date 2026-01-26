«Пора»: Орбан призвал фермеров сплотиться против украинского зерна

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X обратился к европейским фермерам с призывом объединиться против зерна, поставляемого с Украины. По его словам, в регионе назревает «тихая битва» между торговцами и производителями. Политик подчеркнул, что дешевый импорт с Украины выгоден лишь торговцам, но никак не фермерам.

В Европе разворачивается тихая битва между торговцами и производителями. Дешевый импорт из Меркосур и с Украины служит интересам торговцев, а не наших фермеров. Если местное сельское хозяйство не будет защищено, суверенитет будет утрачен. Пора европейским фермерам объединиться, — заявил Орбан.

Ранее венгерский премьер прокомментировал выпады президента Украины Владимира Зеленского в его сторону. Орбан подчеркнул, что Будапешт не поддастся давлению или угрозам. Он напомнил Зеленскому, что достоинство Венгрии обсуждению не подлежит.

Орбан также заявил, что Венгрия не пустит Украину в Европейский союз. Он убежден, что из-за позиции Будапешта киевские власти поддерживают венгерскую оппозицию и пытаются вмешаться во внутренние дела страны.