Орбан поставил точку в споре с Зеленским Орбан заявил, что достоинство Венгрии обсуждению не подлежит

Будапешт не поддастся давлению или угрозам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после выпадов президента Украины Владимира Зеленского в его сторону. В своем аккаунте в социальной сети X Орбан напомнил Зеленскому, что достоинство Венгрии обсуждению не подлежит.

Венгрию не запугаешь. Президенты приходят и уходят, могут происходить личные оскорбления, но достоинство Венгрии обсуждению не подлежит, — написал Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не пустит Украину в ЕС, комментируя распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в следующем году. Политик добавил, что из-за позиции Будапешта киевские власти поддерживают венгерскую оппозицию и пытаются вмешаться во внутренние дела страны.

До этого Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии на форуме в Давосе, предложив дать ему подзатыльник. Он также заявил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и живут на европейские деньги.