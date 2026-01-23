Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:39

Орбан намекнул, что Украина вступит в Евросоюз только через его труп

Орбан Венгрия не готова пустить Украину в Евросоюз в ближайшие 100 лет

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В ближайшие 100 лет лет Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз, предупредил премьер-министр страны Виктор Орбан эфире телеканала M1. Так политик прокомментировал распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в следующем году.

В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз, — сказал Орбан.

Политик добавил, что из-за позиции Будапешта Киев поддерживает венгерскую оппозицию и пытается вмешаться во внутренние дела страны. Премьер отметил, что украинская сторона, вероятно, будет активно участвовать в избирательной кампании в Венгрии, поскольку ей нужна смена власти.

Ранее Орбан рассказал, что Украина требует у Европейского союза $1,5 трлн на следующие 10 лет. Он сравнил требования Киева со взрывом атомной бомбы. Политик добавил, что Евросоюз пытается безуспешно смягчить запросы украинцев. По его словам, Украина сперва хочет получить $300 млрд, а потом — еще $700 млрд.

Венгрия
Виктор Орбан
Украина
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Зеленский определился с участниками переговоров в Абу-Даби
Необычный экзотический хищник впервые появился в Московском зоопарке
Политолог ответил, кто может стать преемником Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.