Орбан намекнул, что Украина вступит в Евросоюз только через его труп

Орбан намекнул, что Украина вступит в Евросоюз только через его труп Орбан Венгрия не готова пустить Украину в Евросоюз в ближайшие 100 лет

В ближайшие 100 лет лет Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз, предупредил премьер-министр страны Виктор Орбан эфире телеканала M1. Так политик прокомментировал распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в следующем году.

В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз, — сказал Орбан.

Политик добавил, что из-за позиции Будапешта Киев поддерживает венгерскую оппозицию и пытается вмешаться во внутренние дела страны. Премьер отметил, что украинская сторона, вероятно, будет активно участвовать в избирательной кампании в Венгрии, поскольку ей нужна смена власти.

Ранее Орбан рассказал, что Украина требует у Европейского союза $1,5 трлн на следующие 10 лет. Он сравнил требования Киева со взрывом атомной бомбы. Политик добавил, что Евросоюз пытается безуспешно смягчить запросы украинцев. По его словам, Украина сперва хочет получить $300 млрд, а потом — еще $700 млрд.