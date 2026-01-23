Орбан раскрыл, сколько триллионов Киев требует у ЕС на следующие 10 лет

Орбан раскрыл, сколько триллионов Киев требует у ЕС на следующие 10 лет Орбан: Киев потребовал у Евросоюза $1,5 трлн

Украина потребовала у ЕС $1,5 трлн на следующие 10 лет, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со ссылкой на конфиденциальный документ. Он сравнил желания Киева со «взрывом атомной бомбы» и добавил, что его правительство выступает против подобных планов, передает агентство MTI.

Это определенно как взрыв атомной бомбы, — сказал Орбан.

Ранее премьер Венгрии назвал себя свободным человеком в ответ на оскорбление от президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Будапешт и Киев не смогут договориться.

До этого Орбан выступил с резкой критикой политики Евросоюза, обвинив западных лидеров в подготовке к глобальному военному конфликту с РФ. Он заявил, что ЕС уже выделил Украине более €193 млрд (1,7 трлн рублей) и планирует дать еще сотни миллиардов на военные кредиты и восстановление страны.

Венгерский премьер ранее сообщил, что жители республики могли бы 40 лет получать пенсии на запрошенную Киевом у ЕС сумму в $800 млрд. Также, по его словам, на эти деньги Будапешт мог бы оплачивать расходы на поддержку семей в течение 60 лет.