Орбан заявил о признаках подготовки Европы к конфликту с Россией Орбан: западные лидеры хотят глобального военного конфликта с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Евросоюза, обвинив западных лидеров в подготовке к глобальному военному конфликту с Россией, передает ТАСС. На встрече с активистами партии «ФИДЕС» он заявил, что ЕС уже выделил Украине более €193 млрд (1,7 трлн рублей) и планирует дать еще сотни миллиардов на военные кредиты и восстановление страны.

По мнению Орбана, Брюссель намерен компенсировать эти гигантские расходы за счет репараций от России и конфискации ее активов. Он сравнил текущую ситуацию в Брюсселе с атмосферой перед началом двух мировых войн. Он считает, что ЕС фактически втягивает континент в предвоенное состояние.

Когда срок действия кредитного соглашения истечет, украинцы не смогут погасить кредит, и тогда банкиры заберут деньги у европейцев, — предупредил премьер-министр.

Венгерский лидер заверил своих сторонников, что его правительство продолжит придерживаться мирного курса и не допустит прямого участия страны в украинском кризисе. Орбан подчеркнул, что в случае победы его партии на предстоящих апрельских выборах Будапешт заблокирует попытки втянуть Венгрию в планы ЕС.

Ранее Орбан заявил, что венгры могли бы 40 лет получать пенсии на запрошенную Киевом у ЕС сумму в $800 млрд. Также, по его словам, на эти деньги Будапешт мог бы оплачивать расходы на поддержку семей в течение 60 лет.