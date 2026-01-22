Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 21:13

«Свободный человек»: Орбан осадил Зеленского после личного оскорбления

Орбан ответил на оскорбление Зеленского на форуме в Давосе

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Kremlin Pool/Global Look Pres
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал себя в соцсети X свободным человеком в ответ на оскорбление от президента Украины Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, Будапешт и Киев не смогут договориться.

Мне кажется, что мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы — человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не желает положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказывает вам всевозможную помощь в этом, — констатировал Орбан.

Ранее Зеленский оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии, заявив, что «каждый „Виктор“ заслуживает подзатыльник». На полях Всемирного экономического форума в Давосе он также отметил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов заявил NEWS.ru, что Зеленский решился публично критиковать Европу, чтобы наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся».

Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
