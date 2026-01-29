Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 11:31

В Госдуме разнесли президента Польши за обвинения СССР в холокосте

Депутат Нестеренко: слова Навроцкого о СССР и холокосте искажают историю ВОВ

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Польши Кароль Навроцкий в очередной раз попытался исказить историю и, в частности, роль СССР во Второй мировой войне, заявил РИА Новости депутат Госдумы Юрий Нестеренко. Так он отреагировал на то, что глава европейского государства обвинил Советский Союз в холокосте.

Фиксируем очередную попытку руководства Польши намеренно искажать роль СССР во Второй мировой войне и его решающее значение в борьбе с нацизмом. Из-за подобных высказываний нам особо важно сохранять историческую память и пресекать любые попытки манипулировать, — высказался Нестеренко.

Он отметил, что Навроцкий, хоть и признал освобождение страны от фашистов Красной армией, однако отказался выразить благодарность. Вместо этого он предпринял попытку манипуляции историческими фактами, подстраиваясь под политическую конъюнктуру Европы.

Ранее Навроцкий признал, что 7 тыс. человек, вызволенных из нацистского концлагеря Освенцим в 1945 году, увидели «освобождение в лицах советских солдат». При этом он заявил, что ответственность за развязывание ВОВ якобы несла не только Германия, но и СССР.

Польша
президенты
история
ВОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились жуткие подробности убийства жительницы Дагестана
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер Цимбаев согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.