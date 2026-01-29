В Госдуме разнесли президента Польши за обвинения СССР в холокосте Депутат Нестеренко: слова Навроцкого о СССР и холокосте искажают историю ВОВ

Президент Польши Кароль Навроцкий в очередной раз попытался исказить историю и, в частности, роль СССР во Второй мировой войне, заявил РИА Новости депутат Госдумы Юрий Нестеренко. Так он отреагировал на то, что глава европейского государства обвинил Советский Союз в холокосте.

Фиксируем очередную попытку руководства Польши намеренно искажать роль СССР во Второй мировой войне и его решающее значение в борьбе с нацизмом. Из-за подобных высказываний нам особо важно сохранять историческую память и пресекать любые попытки манипулировать, — высказался Нестеренко.

Он отметил, что Навроцкий, хоть и признал освобождение страны от фашистов Красной армией, однако отказался выразить благодарность. Вместо этого он предпринял попытку манипуляции историческими фактами, подстраиваясь под политическую конъюнктуру Европы.

Ранее Навроцкий признал, что 7 тыс. человек, вызволенных из нацистского концлагеря Освенцим в 1945 году, увидели «освобождение в лицах советских солдат». При этом он заявил, что ответственность за развязывание ВОВ якобы несла не только Германия, но и СССР.