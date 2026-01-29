Забыли, кто освобождал Освенцим: Польша обвинила СССР в холокосте

Президент Польши Кароль Навроцкий в годовщину освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау обвинил СССР в причастности к холокосту. МИД РФ в ответ назвал его слова глумлением над памятью жертв тех событий. Впрочем, Навроцкий не единственный европейский политик, переиначивающий историю Второй мировой войны. Зачем на Западе оскорбляют память советских солдат, чем опасны такие фальсификации и как Россия может им противостоять — в материале NEWS.ru.

Что Навроцкий сказал о холокосте

Навроцкий 27 января принял участие в памятной церемонии, приуроченной к 81-й годовщине освобождения узников нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц, Аушвиц-Биркенау). Он признал, что 7000 человек, вызволенных из него в 1945 году, увидели «освобождение в лицах советских солдат». При этом ответственность за развязывание Второй мировой войны, по мнению польского президента, якобы несла не только Германия, но и СССР.

«За стенами концентрационного лагеря Аушвиц узников не ждала свобода», — подчеркнул он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко отреагировала на заявление Навроцкого. «Это глумление над памятью жертв холокоста», — подчеркнула дипломат.

Навроцкий и ранее позволял себе громкие высказывания об исторических событиях, связанных с СССР. Так, на недавнем форуме в Давосе он заявил, что Польша «одержала победу над Советским Союзом и большевиками». При этом какая «победа» имеется в виду, политик не уточнил.

Концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Кто на самом деле развязал Вторую мировую войну

Обвинив СССР в развязывании Второй мировой, Навроцкий не упомянул о так называемом Мюнхенском сговоре. Участницами этого соглашения, подписанного в 1938 году, выступили Италия, Великобритания, Франция и гитлеровская Германия, которые договорились о передаче чехословацкой Судетской области немцам. Таким образом Париж и Лондон хотели урегулировать все вопросы с Адольфом Гитлером и избежать большой войны.

В итоге 1 октября 1938 года вермахт оккупировал Судеты. Чехословакия потеряла около 20% своей территории и находившиеся на ней предприятия, а численность ее населения уменьшилась на 5 млн человек. Все это не помешало Гитлеру, почувствовавшему слабость оппонентов, уже через 11 месяцев вторгнуться в Польшу.

Согласно данным Историко-документального департамента МИД России, сама Польша сыграла далеко не последнюю роль в разделе Чехословакии. При поддержке нацистов она заявила свои претензии на Тешинскую Силезию — этот регион по итогам Первой мировой войны был поделен между поляками и чехословаками. Когда СССР был готов отправить на подмогу последним войска, Варшава воспрепятствовала проходу Красной армии через свою территорию и фактически присоединилась к процессу ликвидации суверенного государства.

Кандидат политических наук Владимир Жарихин в беседе с NEWS.ru заметил, что сегодня в Европе предпочитают не вспоминать о сговоре по расчленению Чехословакии.

«История — это колода карт, каждая из которых — определенное событие. Западные историки вытаскивают из этой колоды только те карты, которые им нравятся, и игнорируют те, что им невыгодны. Пакт Молотова — Риббентропа они помнят, а Мюнхенский сговор — нет», — сказал он.

Зачем Запад переписывает историю

Попытками обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны не брезгуют и другие зарубежные политики. Например, в 2019 году Европейский парламент принял резолюцию, в которой назвал договор о ненападении между Советским Союзом и Германией причиной глобального конфликта. А президент Финляндии Александр Стубб в 2024-м обвинил советские войска во «вторжении» в Суоми, в результате которого его страна потеряла 10% своей территории. О том, как Хельсинки поддерживал гитлеровскую Германию, он умолчал.

Александр Стубб Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/imago-images.de/Global Look Press

По мнению Жарихина, на Западе умышленно пытаются подтасовать исторические факты, чтобы приблизить их к актуальной политической повестке. Таким образом европейские лидеры пытаются оправдать свое противостояние с Россией и активную финансовую поддержку Украины, подчеркнул эксперт.

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что на каждую попытку переписать историю Москве и ее партнерам нужно жестко реагировать.

«У нас есть союзники в Белоруссии, Израиле, Китае и других странах, чьи народы тоже участвовали во Второй мировой войне и в отношении которых тоже время от времени появляются разного рода фейки. Мы можем призвать эти страны на каждый выпад делать совместные заявления», — считает он.

Если же позволить миру забыть истинных героев Второй мировой, то в конечном итоге можно «докатиться» и до третьей, резюмировал собеседник.

Читайте также:

Миллион за голос: Трамп «покупает» гренландцев, чего ждать России

Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится

«Небо все более дырявое»: почему ПВО Украины беззащитна перед атаками РФ