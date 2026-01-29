Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Киевлянам предложили ходить в кошачьи лотки из-за проблем с ЖКХ

Жителям Киева предложили ходить в пакеты и кошачьи лотки из-за проблем с ЖКХ

Жителям Киева нужно ходить в пакеты и кошачьи лотки из-за больших проблем в работе ЖКХ, заявил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов. Кроме того, чиновник предложил рыть ямы во дворе.

Фекалии уже текут в Киеве прямо из окон, но надо бороться! Ройте ямы во дворе, ходите в пакеты и кошачьи лотки. Боритесь! — сказал Бахматов.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что украинцам следует по утрам после пробуждения рычать, изображая льва. В ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе руководитель МВФ добавила, что такой способ позволит повысить веру в себя.

До этого стало известно, что в Киеве разбили полноценные палаточные лагеря во дворах многоэтажных жилых домов, которые остались без отопления и электричества. Палатки оснащены генераторами, чтобы люди могли отогреться и зарядить технику. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко признал, что почти шесть тысяч жилых домов в городе вновь остались без отопления. По его словам, большинство из построек уже дважды подключали или пытались восстановить подачу тепла.

