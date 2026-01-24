Киев вновь остался без тепла Кличко: почти шесть тысяч домов в Киеве остались без отопления

Почти шесть тысяч жилых зданий в Киеве вновь остались без тепла, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Большинство из этих домов уже дважды подключали или пытались восстановить подачу тепла — 9 и 20 января. Причину Кличко раскрывать не стал, сроки восстановления теплоснабжения неизвестны.

В результате повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти шесть тысяч домов без отопления, — написал он.

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что без электричества в Киеве и Чернигове остались более 1,2 млн потребителей. По данным министра развития общин и территорий, в украинской столице отключения затронули свыше 800 тыс. абонентов, в городе на севере — более 400 тыс.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко информировал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. При этом, по его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять — семь дней.