22 января 2026 в 18:45

Украине предрекли долгие годы без электричества

Энергетик Харченко: отключения света на Украине продлятся еще несколько лет

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отключения света на Украине продлятся еще несколько лет, даже в случае урегулирования конфликта, заявил директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко. При этом, по его словам, которые передает «Страна.ua», Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять-семь дней.

Графики закончатся года через два-три. Это я совсем пессимистический сценарий даю. В самом деле, когда станет нормально и тепло, немного легче будет. Но я реально думаю, что в определенные месяцы года мы будем жить с графиками еще несколько лет, — полагает Харченко.

Ранее невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, предложила украинцам нестандартный способ борьбы с холодом в домах. По ее словам, замерзающие украинцы могут греться фаллоимитаторами с функцией температурного контроля.

До этого стало известно, что в Киеве одна за другой прекращают раУКработу точки известной сети быстрого питания McDonald’s. Причиной стали критические перебои в электроснабжении. По информации СМИ, на дверях ряда заведений сети появились объявления о временном прекращении работы. Точное количество закрытых ресторанов не уточняется.

