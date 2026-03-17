HR-эксперт перечислила признаки проблем внутри компании

Жесткая экономия говорит о проблемах внутри компании, рассказала LIFE.ru HR-эксперт и карьерный консультант Валерия Доманская. К примерам экономии она отнесла сокращение сильных специалистов, сокращение расходов на подарки и канцтовары.

Если вы видите, что компания старается экономить буквально на всем, то, скорее всего, речь идет не о стратегии оптимизации расходов, а о попытке любой ценой удержать бизнес на плаву, — рассказала Доманская.

HR-эксперт подчеркнула, что еще одним признаком могут быть проблемы с распределением обязанностей. По ее словам, в компаниях, сталкивающихся с трудностями, часто стираются границы между обязанностями сотрудников.

