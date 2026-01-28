Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 09:35

Грузинская солянка: пошаговый рецепт наваристого мясного супа

Грузинская солянка: пошаговый рецепт наваристого мясного супа Грузинская солянка: пошаговый рецепт наваристого мясного супа Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Солянка по-грузински — яркий и сытный суп. Его изюминка — в особой пикантной заправке и ароматных травах.

Для начала сварите насыщенный мясной бульон. Положите в кастрюлю 400 г говяжьей грудинки на кости, залейте тремя литрами холодной воды и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте целую очищенную луковицу и одну небольшую морковь. Варите на медленном огне около полутора часов, пока мясо не станет мягким. Затем выньте мясо и овощи, а бульон процедите. Готовую говядину отделите от костей и нарежьте небольшими ломтиками.

Теперь создайте основу солянки. Возьмите 200 г копченой грудинки или корейки, нарежьте ее мелким кубиком и обжарьте на сухой сковороде до выделения жира. Добавьте туда же нашинкованную соломкой одну крупную луковицу и пассеруйте до золотистости. Влейте столовую ложку оливкового масла и отправьте к луку две столовые ложки томатной пасты. Помешивайте, чтобы паста немного подрумянилась. Эта обжарка придаст супу глубину и цвет.

Соберите солянку. В чистый бульон опустите нарезанную отварную говядину, обжарку с луком и томатом, а также 150 г нарезанных колечками маринованных огурцов. Доведите до кипения и варите 10 минут. Самое время для грузинского акцента: добавьте в суп столовую ложку аджики, чайную ложку сушеной кинзы и половину чайной ложки уцхо-сунели. Положите по 100 г нарезанных ломтиками оливок и маслин. Попробуйте и добавьте соль, если нужно, ведь многие компоненты уже соленые. Дайте супу покипеть еще пять минут на самом маленьком огне.

  • Совет от шефа: перед самой подачей влейте в кастрюлю стакан рассола от маслин или огурцов — это та самая фирменная кислинка. Разлейте солянку по тарелкам, в каждую положите по ложке сметаны, щепотке свежего рубленого укропа и кинзы. Традиционно к такому супу подают тонкий лаваш и дольку лимона.

  • Калорийность одной порции (примерно 500 мл) составит около 320–350 ккал.

Ранее мы писали про древний рецепт для глубокого очищения

Читайте также
Кидаю листы лазаньи прямо на сковородку: ленивая лазанья — быстрый обед с фаршем и сыром без духовки
Общество
Кидаю листы лазаньи прямо на сковородку: ленивая лазанья — быстрый обед с фаршем и сыром без духовки
Лучший пирог с мясом: готовим сербский бурек — сочное мясо и тонкое тесто
Семья и жизнь
Лучший пирог с мясом: готовим сербский бурек — сочное мясо и тонкое тесто
Пеку 1 медовый корж и режу: тортик «Ириска» — очень простой и безумно вкусный
Общество
Пеку 1 медовый корж и режу: тортик «Ириска» — очень простой и безумно вкусный
Тёплый салат из говядины подаю вместо горячего с рисом: очень вкусно и просто
Общество
Тёплый салат из говядины подаю вместо горячего с рисом: очень вкусно и просто
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
Общество
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
рецепты
быстрый рецепт
простой рецепт
еда
кулинария
солянка
Грузия
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сахалинца арестовали за пропаганду терроризма в Telegram
В Госдуме оценили предложение изменить законы о ставках на спорт
В Крыму раскрыли подробности атаки ВСУ на Севастополь
В Госдуме рассказали об изменениях в законодательстве с 1 февраля
В Кемерово возбудили дело против 18-летнего юноши за призывы к терроризму
В Госдуме оценили вероятность личной встречи Путина с Зеленским
Матвиенко раскрыла, сохранятся ли меры поддержки бойцов по завершению СВО
Рабочий пострадал при атаке БПЛА на учебный центр
Россия примет участие в проверке сброса воды на АЭС «Фукусима-1»
Дмитриев объяснил, почему глава польского МИД «сцепился» с Маском
Роспотребнадзор выявил тонны поддельного популярного продукта на прилавках
Билет из мусорного ведра принес россиянке миллион рублей
Пьяный отец устроил сыну «аттракцион», спустив с седьмого этажа на веревке
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Чернушенко
Маск обругал главу МИД Польши из-за Starlink на Украине
Названы возможные последствия конфронтации Трампа с лидерами Евросоюза
Франция демонстративно отказывается от американских Google и Zoom
Раскрыты ключевые улики против самого загадочного убийцы США
Как выбрать швейную машинку: гид для начинающих и опытных
Квашеная капуста с редисом: секрет хруста
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.