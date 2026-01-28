Грузинская солянка: пошаговый рецепт наваристого мясного супа

Солянка по-грузински — яркий и сытный суп. Его изюминка — в особой пикантной заправке и ароматных травах.

Для начала сварите насыщенный мясной бульон. Положите в кастрюлю 400 г говяжьей грудинки на кости, залейте тремя литрами холодной воды и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте целую очищенную луковицу и одну небольшую морковь. Варите на медленном огне около полутора часов, пока мясо не станет мягким. Затем выньте мясо и овощи, а бульон процедите. Готовую говядину отделите от костей и нарежьте небольшими ломтиками.

Теперь создайте основу солянки. Возьмите 200 г копченой грудинки или корейки, нарежьте ее мелким кубиком и обжарьте на сухой сковороде до выделения жира. Добавьте туда же нашинкованную соломкой одну крупную луковицу и пассеруйте до золотистости. Влейте столовую ложку оливкового масла и отправьте к луку две столовые ложки томатной пасты. Помешивайте, чтобы паста немного подрумянилась. Эта обжарка придаст супу глубину и цвет.

Соберите солянку. В чистый бульон опустите нарезанную отварную говядину, обжарку с луком и томатом, а также 150 г нарезанных колечками маринованных огурцов. Доведите до кипения и варите 10 минут. Самое время для грузинского акцента: добавьте в суп столовую ложку аджики, чайную ложку сушеной кинзы и половину чайной ложки уцхо-сунели. Положите по 100 г нарезанных ломтиками оливок и маслин. Попробуйте и добавьте соль, если нужно, ведь многие компоненты уже соленые. Дайте супу покипеть еще пять минут на самом маленьком огне.

Совет от шефа: перед самой подачей влейте в кастрюлю стакан рассола от маслин или огурцов — это та самая фирменная кислинка. Разлейте солянку по тарелкам, в каждую положите по ложке сметаны, щепотке свежего рубленого укропа и кинзы. Традиционно к такому супу подают тонкий лаваш и дольку лимона.

Калорийность одной порции (примерно 500 мл) составит около 320–350 ккал.

Ранее мы писали про древний рецепт для глубокого очищения