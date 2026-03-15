15 марта 2026 в 11:33

Хрустящая закуска к фильму за 15 минут: луковые кольца в воздушном кляре на кефире

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда к вечернему просмотру фильма хочется чего-нибудь горячего и хрустящего, но без долгой готовки. В таком случае выручает простой рецепт луковых колец в кляре. Благодаря кефиру тесто получается легким и воздушным, а сами кольца — румяными и аппетитными.

Ингредиенты:

  • лук репчатый — 3 шт.;
  • кефир — 125 мл;
  • мука — 60 г;
  • растительное масло — 500 мл;
  • сода — 1/4 ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Лук очищают и нарезают кольцами толщиной около одного сантиметра. Затем аккуратно разделяют их на отдельные кольца — так их будет удобнее обмакивать в кляр. В миске соединяют кефир, муку и соду, добавляют соль и перец и хорошо перемешивают, чтобы получилась гладкая масса без комочков.

В глубокой сковороде разогревают растительное масло. Каждое луковое кольцо окунают в кляр, дают лишнему тесту стечь и осторожно опускают в горячее масло. Жарят примерно по две минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки.

Готовые кольца выкладывают на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подают их горячими или слегка остывшими — такая закуска исчезает со стола очень быстро.

Ранее сообщалось, что когда утром совсем нет времени, хочется приготовить что-то быстрое, но при этом вкусное и сытное. В таком случае выручает простой рецепт из обычного лаваша.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
