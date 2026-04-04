Как в лучших столовых СССР! Салат из свежей капусты с морковью за 5 минут

Помните тот самый салат из капусты, который подавали в столовых? Хрустящий, сочный, с аппетитной заправкой. Вкус детства, который хочется повторить дома. И это проще простого. Никаких сложных ингредиентов, только капуста, морковь и пара секретов идеальной заправки.

Нашинкуйте тонкой соломкой половину кочана белокочанной капусты (около 500 г). Старайтесь резать как можно тоньше — это основа успеха. Одну крупную морковь натрите на крупной терке или на терке для моркови по-корейски для красивой соломки. Сложите овощи в глубокую миску.

Теперь самое важное — заправка. В отдельной посуде смешайте 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. сахара и половину чайной ложки соли. Добавьте щепотку черного перца по желанию. Хорошо взболтайте вилкой до растворения соли и сахара.

Залейте капусту с морковью заправкой. Добавьте мелко рубленую петрушку или укроп, если любите. Теперь руками хорошо разомните и перемешайте салат. Это важный момент: капуста должна стать мягче, пустить сок и пропитаться заправкой. Оставьте салат при комнатной температуре на 15–20 минут. Перед подачей еще раз перемешайте.

Совет: добавьте в салат тонко нарезанный репчатый лук или зеленый лук. Если любите острее, положите измельченный зубчик чеснока.

