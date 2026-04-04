Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 06:45

Как в лучших столовых СССР! Салат из свежей капусты с морковью за 5 минут

Салат с капустой и морковкой
Подписывайтесь на нас в MAX

Помните тот самый салат из капусты, который подавали в столовых? Хрустящий, сочный, с аппетитной заправкой. Вкус детства, который хочется повторить дома. И это проще простого. Никаких сложных ингредиентов, только капуста, морковь и пара секретов идеальной заправки.

Нашинкуйте тонкой соломкой половину кочана белокочанной капусты (около 500 г). Старайтесь резать как можно тоньше — это основа успеха. Одну крупную морковь натрите на крупной терке или на терке для моркови по-корейски для красивой соломки. Сложите овощи в глубокую миску.

Теперь самое важное — заправка. В отдельной посуде смешайте 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. сахара и половину чайной ложки соли. Добавьте щепотку черного перца по желанию. Хорошо взболтайте вилкой до растворения соли и сахара.

Залейте капусту с морковью заправкой. Добавьте мелко рубленую петрушку или укроп, если любите. Теперь руками хорошо разомните и перемешайте салат. Это важный момент: капуста должна стать мягче, пустить сок и пропитаться заправкой. Оставьте салат при комнатной температуре на 15–20 минут. Перед подачей еще раз перемешайте.

Совет: добавьте в салат тонко нарезанный репчатый лук или зеленый лук. Если любите острее, положите измельченный зубчик чеснока.

Смотрите рецепт простой куриной печени с луком на нашем сайте.

Общество
Общество
Семья и жизнь
Семья и жизнь
Семья и жизнь
салаты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.