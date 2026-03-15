Никакого надоевшего гуляша: нежное фрикасе из курочки в сливочном соусе

Иногда хочется приготовить что-то уютное и домашнее, но без сложных техник и долгой готовки. В такие моменты выручает фрикасе из курицы — мягкие кусочки мяса, шампиньоны и густой сливочный соус. Блюдо получается невероятно нежным и ароматным, а готовится гораздо проще, чем кажется. Многие считают его отличной альтернативой привычному гуляшу: вкус более мягкий, а текстура кремовая и бархатистая.

Ингредиенты: куриное филе — 1 кг, соль — около 7 г, приправа для курицы — 2–3 г, шампиньоны — 350–400 г, лук — 200 г, сливки 20–22 % — 300 мл, кукурузный крахмал — 20 г, вода — 50 мл, растительное масло — 2–3 ст. л., черный молотый перец — по вкусу, итальянские травы — по желанию.

Приготовление: куриное филе нарезать небольшими кубиками, посолить, добавить специи и немного растительного масла. На сковороде разогреть немного масла и обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить нарезанные шампиньоны и готовить, пока грибы слегка подрумянятся и уменьшатся в объеме.

Добавить курицу, жарить почти до готовности, перемешать. Крахмал развести в холодной воде и тонкой струйкой добавить в соус, постоянно помешивая. Затем влить сливки, посолить, поперчить, при желании добавить итальянские травы. Тушить 5–10 минут, пока соус не станет густым и кремовым.

