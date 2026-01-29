Любящий отец установил мировой рекорд с песней для сына Песня датского музыканта Халлуна на 521 языке попала в Книгу рекордов Гиннесса

Датский музыкант Филип Халлун попал в Книгу рекордов Гиннесса с песней для своего сына, сообщается на сайте организации. Он установил рекорд, исполнив в композиции одну фразу на 521 языке мира.

Музыкант объяснил, что выбрал это число не случайно — его сын Уильям родился 21 мая. Халлун заявил, что хотел показать сыну свою безусловную любовь, которую можно выразить на любом языке.

Самым трудным, по его словам, было сделать так, чтобы все части песни звучали вместе красиво, а произношение на каждом языке было правильным. Мелодию для гитары он написал еще до рождения ребенка и часто играл ее.

Готовая песня I Love You длится больше 23 минут. Музыкант также отметил, что песня — это послание любви всем людям на свете. Филип Халлун создает музыку уже больше 20 лет и знает несколько языков.

Ранее двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера вошел в историю Книги рекордов Гиннесса как самый юный игрок в бильярд. Он успешно выполнил два сложных трюковых удара: двойной в снукере и банковский в пуле.

Прежде кенийская активистка-эколог Труфена Мутони вошла в Книгу рекордов Гиннесса, проведя 72 часа подряд в объятиях дерева. 22-летняя девушка побила предыдущий рекорд, который составил 50 часов.