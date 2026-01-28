Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса

Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера вошел в историю Книги рекордов Гиннесса как самый юный игрок в бильярд, передает The Guardian. Он успешно выполнил два сложных трюковых удара: двойной в снукере и банковский в пуле.

Джуд, которому было 2 года и 261 день, совершил двойной удар в снукере — технически сложный трюк, включающий последовательное попадание двух шаров в лузы. Через пять недель, 12 октября 2025 года, в возрасте 2 лет и 302 дней, он также продемонстрировал мастерство, успешно выполнив банковский удар в пуле. В этом приеме шар отскакивает от борта стола перед тем, как попасть в лузу.

Ранее кенийская активистка-эколог Труфена Мутони вошла в Книгу рекордов Гиннесса, проведя 72 часа подряд в объятиях дерева. 22-летняя девушка побила предыдущий рекорд, который составил 50 часов. Своим поступком она хотела подчеркнуть важность постоянной заботы о планете и борьбы с изменением климата, а не просто символического участия в этом процессе. Мутони призвала общество к осознанию того, что такие усилия требуют выносливости и последовательности.