17 февраля 2026 в 13:49

Непалец попал в Книгу рекордов Гиннесса за четыре восхождения на Эверест

Непалец попал в Книгу рекордов за четыре восхождения на Эверест за 15 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Непальский альпинист Таши Гьялцен получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за четыре восхождения на Эверест, высота которого составляет 8848,86 метров, в течение 15 дней, передает The Himalayan Times. 30-летний шерпа оставил след в истории альпинизма, успешно взобравшись на Джомолунгму с южной стороны 9, 14, 19 и 23 мая 2025 года.

Гьялцен впервые поднялся на вершину 9 мая в составе команды, занимавшейся установкой веревок. Через пять дней, 14 мая, он достиг пика в одиночку. 19 мая он поднялся на вершину вместе с клиентом. Последнее восхождение он также совершил в одиночку.

Непалец охарактеризовал этот рекорд как «звездный час» не только для себя, но и для всех шерпов. Он подчеркнул, что это событие меняет глобальное восприятие непальских альпинистов и привлекает к ним международное внимание.

Ранее мужчина вернул себе титул рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, удержав лестницу на подбородке в течение 19 минут 11 секунд. Ранее он уже устанавливал рекорды в этом необычном виде состязаний, но затем титул перешел к другому спортсмену. Позднее выяснилось, что из-за небольшой ошибки секундомера реальное время должно было показывать 19 минут и 13 секунд.

Книга рекордов Гиннесса
Непал
альпинисты
Эверест
