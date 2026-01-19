Россияне обновили рекорд путешествий в одну страну Российские туристы в 2025 году установили новый рекорд по посещению Непала

Российские туристы установили новый рекорд по посещению Непала в 2025 году, сообщило посольство России в этой южноазиатской стране в своем Telegram-канале. Число гостей из России превысило 15 тыс. человек, по сравнению с показателями 2024 года прирост составил почти 10%. В дипломатическом ведомстве отметили, что достижению такого результата способствовали сотрудники Совета по туризму Непала, а также позитивная роль других государственных органов и частного сектора страны.

Расцениваем данный факт как еще одно подтверждение крепкой и искренней дружбы между народами двух стран, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вершина Эвереста, высочайшая в мире, продолжает оставаться в критическом состоянии из-за огромного количества мусора. Непальские власти свернули многолетнюю программу по очистке горы, признав ее неэффективной. По оценкам экспертов, на склонах скопилось до 50 тонн отходов, включая продукты жизнедеятельности альпинистов.

До этого группа из пяти альпинистов под руководством Андрея Васильева застряла на вершине горы Манаслу в Непале. Спуску с высоты 8163 метра мешали сложные погодные условия. Спортсмены достигли вершины 22 октября 2025 года, совершив пятидневный подъем по новому маршруту по Юго-Западной стене в альпийском стиле. Однако при спуске начались сильный ветер и снегопад, что серьезно осложнило их движение.