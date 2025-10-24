Российские альпинисты застряли на горе в Непале Российские альпинисты застряли на вершине горы Манаслу на высоте 8163 метра

Группа из пяти альпинистов под руководством Андрея Васильева застряла на вершине горы Манаслу в Непале на высоте 8163 метра, передает Telegram-канал SHOT. Из-за сложных погодных условий они уже несколько дней не могут спуститься.

По информации канала, альпинисты достигли вершины 22 октября, преодолев пятидневный подъем по новому маршруту по Юго-Западной стене в альпийском стиле. Но при спуске начался сильный ветер и снегопад, что осложнило их дальнейшее продвижение.

Группа намеревалась пройти пешком по плато до отметки в 7100 метров и затем продолжить путь по австрийскому маршруту. Однако из-за плохой видимости они смогли преодолеть лишь небольшое расстояние.

Альпинисты установили связь с местными спасательными службами и запросили экстренную помощь. Они передали, что их физические ресурсы на исходе, и им не хватает сил для безопасного спуска. В настоящее время группа вынуждена оставаться в палатке при экстремально низких температурах — минус 28 градусов, а также при сильном ветре, скорость которого достигает 42 км в час.

Ранее в Альпах в Словении из-за схода лавины погиб один альпинист, еще двое пропали без вести. Инцидент случился недалеко от горы Тосц. Из-за погодных условий спасательные работы пришлось приостановить.