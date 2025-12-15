Новый год-2026
15 декабря 2025 в 14:57

Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке

Mash: пропавшие на Ослянке туристы могли остаться в заброшенной деревне

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Группа туристов, пропавшая в районе горы Ослянка в Пермском крае, могла переждать непогоду в заброшенной деревне Большая Ослянка, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, в населенном пункте остались дома с неповрежденной крышей.

Как уточнил канал, предполагается, что туристы застряли в незамерзшем болоте, после чего перестали выходить на связь. К указанному месту уже направляется группа спасателей.

Туристов начали искать 13 декабря. Среди пропавших есть как любители, так и опытные снегоходчики. Обычно до горы туристы едут на снегоходах примерно два часа, а оставшиеся пять километров к вершине идут пешком. При этом маршрут длиной 40 километров проходит в труднодоступной местности.

Ранее специалистам удалось установить место, где может находиться пропавшая группа туристов. У них получилось отследить сигнал мобильных телефонов. Как оказалось, источник находится у реки Сухой.

По данным управления Следственного комитета по Пермскому краю, к поискам пропавших туристов присоединились свыше 100 человек. Людей ищут с помощью БПЛА, спецтранспорта и вертолета. Всего привлечено 46 единиц техники.

