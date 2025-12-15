Новый год-2026
15 декабря 2025 в 12:51

Спасатели установили местонахождение пропавших в Прикамье туристов

Группа пропавших в районе горы Ослянка туристов может находиться у реки Сухая

Фото: t.me/mchs_prikamia
Специалистам удалось установить место, где находится пропавшая в районе горы Ослянка в Пермском крае группа туристов, сообщает РЕН ТВ. По информации издания, получилось отследить сигнал мобильных телефонов. Как оказалось, источник находится у реки Сухая.

Прямо сейчас туда выдвинулись спасатели. К поискам присоединились уже более 100 человек. Россиян ищут с помощью беспилотников, спецтранспорта и вертолета. Всего привлечено 46 единиц спецтехники. По факту исчезновения россиян возбуждено уголовное дело.

Ранее спасатель и альпинист Денис Киселев выразил мнение, что пропавших у Ослянки туристов могла накрыть лавина. По его словам, сход снега — вполне реалистичный сценарий для начала зимы. Кроме того, люди могли заблудиться в условиях холмистой тайги, добавил он.

До этого стало известно, что путешественники во время туров на гору Ослянка примерно два часа едут до нее на снегоходах, а оставшиеся пять километров к вершине идут пешком. По данным местных туристических фирм, маршрут длиной 40 километров проходит в труднодоступной местности.

туристы
пропажи
Пермский край
спасатели
