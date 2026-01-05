Атака США на Венесуэлу
Свидетели не подтвердили неожиданную версию о пропаже семьи Усольцевых

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Следственный комитет России опроверг одну из версий исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, сообщила ТАСС заместитель руководителя управления регионального СКР Яна Сырымбетова. Так, вариант о возможном побеге семьи за границу не нашел никаких подтверждений.

По ее словам, у семьи были заграничные паспорта, и никаких запретов на выезд у них не имелось. Вместе с тем, у них не было предпосылок к тому, чтобы тайно уехать, оставив всех родственников без предупреждения.

Эта версия не нашла своего подтверждения. Семья была выездная, запрета у них на выезд за границу не было. Дома у них мы нашли просроченные заграничные паспорта, в которых стоят штампы, говорящие о том, что люди систематически выезжали за пределы Российской Федерации, — указала Сырымбетова.

Семья Усольцевых — супруги и их пятилетняя дочь — пропали 28 сентября 2025 года после выхода в туристический поход в урочище Буратинка. После прекращения связи с ними были начаты масштабные поиски с участием более полутора тысяч человек, которые стали самыми крупными в истории региона. Активная фаза поисков была завершена 12 октября, однако дело продолжает расследоваться.

Тем временем охотовед и таежник Дмитрий Беленюк рассказал, что в тайге Красноярского края в день исчезновения семьи Усольцевых были замечены два вертолета. По его словам, одним из них был легкий вертолет марки Robinson с посадочными полозьями.

