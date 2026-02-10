Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 07:15

Стали известны показания засекреченного свидетеля по делу о «Крокусе»

Свидетель по делу о «Крокусе» подтвердил причастность всех 19 фигурантов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Засекреченный свидетель по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» на личном допросе подтвердил причастность всех 19 фигурантов к организации и участию в нападении на посетителей концертного зала, сообщила адвокат потерпевшей стороны Людмила Айвар. По ее словам, он также заверил, что боевики выполняли указания куратора, полученные через Telegram, передает ТАСС.

Свидетель подтвердил, что указанные им боевики действительно принимали активное участие в террористическом акте и выполняли указания куратора, с которым связывались в Telegram. Кроме того, мужчина подтвердил причастность всех 19 лиц, находящихся на скамье подсудимых, — рассказала Айвар.

Адвокат отметила, что свидетель участвовал в допросе на условиях секретности, так как боится мести со стороны террористической организации. Он также подтвердил, что был лично знаком с организатором теракта Шамсидином Фаридуни и одним из четырех стрелков Далерджоном Мирзоевым.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Нападение боевиков унесло жизни 145 человек. Четверо нападавших хаотично стреляли из огнестрельного оружия по людям и в результате подожгли площадку. Подозреваемых задержали в Брянской области в 100 км от границы с Украиной.

Ранее участник процесса сообщил, что исполнители нападения на «Крокус Сити Холл», вероятно, обучались на специальных базах террористов в Турции и Афганистане. Согласно информации следствия, существовали две отдельные группы боевиков, впоследствии объединенные для осуществления атаки на территории России.

