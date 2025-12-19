Новый год-2026
19 декабря 2025 в 09:50

Стало известно, где натаскивали исполнителей теракта в «Крокусе»

Террористы из «Крокуса» могли проходить подготовку в Турции и Афганистане

Фигуранты по делу о теракте Фигуранты по делу о теракте Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» предположительно проходили спецподготовку на террористических базах в Турции и Афганистане, передает ТАСС со ссылкой на участника процесса во 2-м Западном окружном военном суде. По данным следствия, боевики могли готовить две отдельные группы, которые затем объединили для атаки в России.

Допрошенный накануне в суде Шамсидин Фаридуни профессионально стреляет из автомата. Он должен был через горы уйти с турецкой базы боевиков в афганскую провинцию Хорасан, чтобы вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в России террористической и запрещена). Однако из-за закрытого в зимнее время горного перевала ему предложили показать, на что он способен, отправив готовиться к «Крокусу», — сказал участник процесса.

Фаридуни признался в разведке в «Крокус Сити Холле», покупке автомобиля для группы, а также в участии в поставке оружия. Он также подтвердил, что за теракт обещали 1 млн рублей.

До этого администрация концертного зала «Крокус Сити Холл» оспорила судебное решение о выплате компенсаций. Речь идет о взыскании средств в пользу двух граждан, пострадавших при теракте.

