«Крокус» оспаривает в суде решение о выплате компенсаций пострадавшим «Крокус» подал жалобу на решение суда о выплате компенсаций пострадавшим

Администрация концертного зала «Крокус Сити Холл» оспорила судебное решение о выплате компенсаций, передает РИА Новости. Речь идет о взыскании средств в пользу двух граждан, пострадавших при теракте.

До попытки обжалования суд удовлетворил их исковое заявление о возмещении вреда здоровью. Конкретная сумма компенсации в открытых материалах дела не указывалась.

По данным судебных документов, заявители провели в задымленном помещении около 30 минут. Им был поставлен диагноз, требующий продолжительного лечения, отметили в суде.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что назрановский районный суд Ингушетии вынес слишком мягкий приговор Мансуру Точиеву (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), одному из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идет о трех годах лишения и штрафе в виде 20 тыс. рублей. Военкор указал, что при задержании у Точиева в доме обнаружили гранату, оружие и боеприпасы.

Кроме того, жителя Новосибирской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за публичное оправдание теракта в «Крокус Сити Холле». После отбывания наказания мужчину также ждет ограничение свободы на год и 10 месяцев.