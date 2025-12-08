ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 19:36

Блогер в погоне за славой оправдывал террористов и получил реальный срок

Обвиняемый в оправдании террористов Хаттаба и Дудаева был приговорен к 3,5 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Уроженец Чечни Мансур Хаджиев (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) приговорен к 3,5 года лишения свободы за оправдание террористической деятельности, сообщает ТАСС. В своих соцсетях он публично оправдывал террористов Хаттаба, Шамиля Басаева, Джохара Дудаева и Аслана Масхадова. Суд установил, что молодой человек делал это ради популярности канала и роста числа подписчиков.

Окончательно назначить 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сказал судья.

Кроме лишения свободы, Хаджиеву запрещено администрировать интернет-сайты в течение 2,5 года. Также после отбытия основного наказания на год устанавливается ограничение свободы.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Назрановский районный суд Ингушетии вынес чрезмерно мягкий приговор Мансуру Точиеву, одному из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Его приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 20 тыс. рублей. Коц указал, что при задержании у Точиева дома были обнаружены граната, оружие и боеприпасы.

