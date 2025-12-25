Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 17:30

Координатору «Левого фронта» запросили семь лет колонии

Прокурор попросил военный суд приговорить Сергея Удальцова к семи годам колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гособвинение просит приговорить координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова к семи годам лишения свободы за оправдание терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса. Ходатайство прозвучало в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда.

Прокурор попросил приговорить Сергея Удальцова к семи годам колонии строгого режима, — сказал собеседник агентства.

В конце декабря 2023 года Удальцова задержали на Красной площади во время акции. Мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. По словам Удальцова, во время акции присутствующие, помимо красных флагов, поднимали символику «Левого фронта». Координатора движения доставили в ОВД «Китай-город». Спустя несколько недель стало известно, что в отношении Удальцова возбуждено уголовное дело из-за его высказываний в интернете.

Ранее главного редактора онлайн-издания «Важные истории» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Романа Анина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) лишили российского гражданства. Известно, что журналист, будучи уроженцем Молдавии, стал гражданином РФ в 2006 году.

Сергей Удальцов
уголовные дела
оправдание терроризма
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потерявшийся в Москве экс-депутат нашелся
Амурский тигр попал под колеса четырех машин
Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера
Как меняется топливная логистика под влиянием климатических колебаний
Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело
Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда
200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка
В Алжире принял закон, обязавший французов извиняться
В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая
«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году
Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья
«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение
Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка
Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне
«Крайне тяжелая»: Гладков об обстановке в приграничье
Стало известно, когда Лурье может заехать в квартиру
Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.