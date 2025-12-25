Координатору «Левого фронта» запросили семь лет колонии Прокурор попросил военный суд приговорить Сергея Удальцова к семи годам колонии

Гособвинение просит приговорить координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова к семи годам лишения свободы за оправдание терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса. Ходатайство прозвучало в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда.

Прокурор попросил приговорить Сергея Удальцова к семи годам колонии строгого режима, — сказал собеседник агентства.

В конце декабря 2023 года Удальцова задержали на Красной площади во время акции. Мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. По словам Удальцова, во время акции присутствующие, помимо красных флагов, поднимали символику «Левого фронта». Координатора движения доставили в ОВД «Китай-город». Спустя несколько недель стало известно, что в отношении Удальцова возбуждено уголовное дело из-за его высказываний в интернете.

