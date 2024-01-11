Посты в Сети или выборы? Почему возбудили уголовное дело против Удальцова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Удальцов

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов был задержан — его подозревают в оправдании терроризма. По версии адвоката оппозиционера, это могло произойти из-за его высказываний в интернете. Соратники Удальцова, которому теперь грозит до семи лет лишения свободы, увидели в аресте «политический след». В Госдуме заявили, что правоохранители просто выполняют свою работу и активист, скорее всего, нарушил закон. Подробности о деле Удальцова — в материале NEWS.ru.

Оправдывал ли Удальцов террористические методы

Утром в четверг координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил в своем Telegram-канале, что к нему домой пришла с обыском полиция. Позже этот факт подтвердила его адвокат Виолетта Волкова, добавив, что в отношении активиста возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). По ее словам, в ходе обыска силовики изъяли электронные носители и гаджеты. Самого Удальцова увезли на допрос в Следственный комитет.

В беседе с NEWS.ru Волкова рассказала, что уголовное дело возбуждено «за какие-то интернет-посты», но за какие именно, пока неизвестно. Говоря об обыске, адвокат отметила, что он прошел «достаточно корректно». «Он длился недолго, квартиру никто не переворачивал», — сказала она.

По данным РЕН ТВ, дело против Удальцова возбудили еще во второй половине декабря. Известно, что 21 декабря его задержали на Красной площади из-за попытки развернуть флаг с изображением Иосифа Сталина. Удальцова доставили в отделение полиции, а затем в суд, который назначил ему 40 часов обязательных работ за нарушение порядка организации митинга.

Оппозиционер оправдывался тем, что вместе с депутатами от КПРФ участвовал в согласованной акции в день рождения покойного советского лидера. Он назвал произошедшее «актом запугивания накануне выборов президента» и пообещал обжаловать вердикт суда.

Жена оппозиционера Анастасия никак не прокомментировала его задержание. Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко ограничился заявлением о том, что юристы партии изучают ситуацию. «Он входит в штаб „Левого фронта“, все его действия скоординированы со штабом протестных действий», — признал Ющенко.

Что касается организации «Левый фронт», то ее цель — «построение социалистического общества в России». К выборам в Госдуму 2021 года общественное движение вошло в коалицию с КПРФ. В 2022-м жена и соратница Удальцова Анастасия получила депутатский мандат покинувшего ГД коммуниста Валерия Рашкина, бывшего главы Московского горкома КПРФ. С тех пор в прессе ее называли советницей главы компартии Геннадия Зюганова по вопросам интернационального сотрудничества.

Рашкин, который остается членом бюро горкома, 11 января высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что в деле есть политический подтекст. Как он считает, между появлением уголовного дела против Удальцова и предстоящими в марте выборами есть связь. По версии Рашкина, координатора «Левого фронта» изолируют «на всю избирательную кампанию», чтобы тот не агитировал в пользу кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова.

Сам же активист незадолго до предвыборного съезда компартии отмечал в Telegram-канале, что выдвижение Харитонова «не вызовет энтузиазма ни в самой партии, ни среди ее союзников».

Фото: t.me/udaltsov1977

Правда ли, что арест Удальцова связан с выборами

Вечером в четверг адвокат Удальцова сообщила, что допрос ее клиента закончился его задержанием, передает ТАСС. «СК задержал Удальцова в порядке 92-й статьи УПК, составив соответствующий протокол. Он подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — сказала Волкова.

Адвокат предположила, что в пятницу Басманный суд изберет меру пресечения. Если оппозиционера признают виновным, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

Вслед за Рашкиным один из создателей «Левого фронта» Алексей Сахнин тоже предположил, что Удальцова якобы наказывают за организацию праймериз левопатриотических сил, на которых планировалось определить единого кандидата от левоцентристской оппозиции на президентских выборах — 2024. Процедура была намечена еще на 21 ноября. Предполагалось, что победителя «Левый фронт» предложит КПРФ выдвинуть как общего ставленника на выборы. В итоге акцию пришлось перенести из-за внимания полиции, рассказывал ранее Удальцов «Коммерсанту».

В итоге на выборы КПРФ выдвинула депутата Госдумы Николая Харитонова. Как предположил Сахнин в разговоре с NEWS.ru, Удальцова решили «наказать за слабую попытку нарушить эту гармонию предстоящего электорального мероприятия». По его словам, «Сергей пытался лавировать, прижиматься к конъюнктуре».

Как отреагировали на задержание Удальцова в Госдуме

Депутат Госдумы политолог Олег Матвейчев придерживается другого мнения. Он считает, что Удальцов «сам все время нарывался».

«Человек уже отсидел за призывы к терроризму, за участие в террористической деятельности, — напомнил он в разговоре с NEWS.ru. — И, казалось бы, вместо того чтобы исправиться и вести разумную, нормальную жизнь, продолжает, по сути, заниматься тем же самым».

Матвейчев отметил, что Удальцов уже неоднократно позволял себе заявления «на грани закона и, видимо, перешел эту грань». «Поэтому сам абсолютно во всем виноват, пусть винит только себя и свой характер», — добавил парламентарий.

Матвейчев уверен, что возбуждение дела не связано с предстоящими выборами — силовики просто делают свою работу.

«Правоохранители просто смотрят, есть нарушение закона или нет. Если оно есть, то, естественно, реагируют. Вот и все. Образно говоря, этот случай — меньше комара для президентской кампании. На него абсолютно никто в президентском предвыборном штабе не обращает внимания», — заключил Матвейчев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Удальцов

Что известно об Удальцове

Сергей Удальцов родился в феврале 1977 года в Москве в семье советских ученых и чиновников. Его прадед Иван Дмитриевич Удальцов был известным революционером. Несмотря на дворянское происхождение, в 1905 году, в разгар первой русской революции, он стал членом Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) — на тот момент подпольной организации. После прихода РСДРП(б) к власти, в 1928–1930 годах, Удальцов был ректором МГУ. В советское время его имя получила одна из улиц на юго-западе Москвы.

Свою политическую карьеру Сергей Удальцов начал в 1997-м. Спустя два года он принял участие в выборах в Госдуму по списку «Сталинского блока: Трудовая Россия — Офицеры — за СССР», но мандат так и не получил. Тогда же он основал общественное движение — «Авангард красной молодежи».

В 2004–2007 годах Удальцов был членом незарегистрированной Коммунистической партии Советского Союза, которую возглавлял бывший член Политбюро ЦК советских времен Олег Шенин. В совет «Левого фронта» Удальцова избрали в 2008-м.

В 2011–2012 годах он был одним из лидеров протестного «болотного» движения. Тогда Удальцова приговорили к четырем с половиной годам колонии — за организацию массовых беспорядков на Болотной площади. Он вышел на свободу в 2017 году и продолжил заниматься политической деятельностью в организациях левой направленности.

Удальцов неоднократно был задержан силовиками в ходе несанкционированных акций — по словам самого активиста, его брали под стражу более 150 раз.

Читайте также:

На лидера «Левого фронта» завели уголовное дело об оправдании терроризма

В КПРФ отреагировали на допрос Сергея Удальцова

Удальцову назначили наказание за выход с флагом на Красную площадь