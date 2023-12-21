Удальцову назначили наказание за выход с флагом на Красную площадь Суд назначил Удальцову 40 часов работ за нарушение организации митинга

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Сергей Удальцов

Тверской суд Москвы приговорил координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова к 40 часам обязательных работ после того, как он попытался развернуть флаг с изображением Иосифа Сталина на Красной площади, сообщает ТАСС. По данным агентства, Удальцов намерен обжаловать решение суда.

Суд признал виновным Сергея Удальцова по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), ему назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали лидера «Левого фронта» в ходе акции на Красной площади. Удальцов уточнил, что мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. Активист добавил, что его доставили в ОВД «Китай-город». При этом, по словам Удальцова, мероприятие все же продолжилась, но без него.

До этого мэрия Красноярска запретила проводить митинг против бессрочной мобилизации из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Родственники мобилизованных подали официальное уведомление на проведение митинга, где было указано, что акция планируется на Театральной площади и участниками мероприятия станут около 30 человек. Организаторов предупредили об ответственности за выход на митинг без согласования и предложили провести акцию, когда губернатор Красноярского края Михаил Котюков снимет антиковидные ограничения.