Координатора «Левого фронта» задержали за акцию КПРФ на Красной площади Координатор «Левого фронта» Удальцов сообщил, что его задержали за акцию КПРФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Удальцов

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил РБК, что его задержали в ходе акции на Красной площади. Он уточнил, что мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина.

Когда на площади подняли красные флаги, в частности флаги «Левого фронта», подошла полиция и сказала, что теперь флаги запрещено разворачивать. Непонятно совершенно, всегда было можно. Мне сказали, что я организовал какое-то незаконное мероприятие, — поделился Удальцов.

Координатор добавил, что его доставили в ОВД «Китай-город». При этом, по словам Удальцова, акция все же продолжилась, но без него.

Позднее в своем Telegram-канале Удальцов рассказал, что на него собираются составить протокол о проведении несанкционированной акции. Активист отметил, что не понимает, как это соотносится с согласованной акцией, в которой он участвовал наравне с депутатами от КПРФ.

Ранее мэрия Красноярска запретила проводить митинг против бессрочной мобилизации из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Родственники мобилизованных подали официальное уведомление на проведение митинга, где было указано, что акция планируется на Театральной площади и участниками мероприятия станут около 30 человек. Организаторов предупредили об ответственности за выход на митинг без согласования и предложили провести акцию, когда губернатор Красноярского края Михаил Котюков снимет антиковидные ограничения.