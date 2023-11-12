Митинг против бессрочной мобилизации запретили в Красноярске из-за COVID Мэрия Красноярска отказала в митинге против бессрочной мобилизации из-за COVID

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэрия Красноярска запретила проводить митинг против бессрочной мобилизации из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ за подписью руководителя департамента общественной безопасности Михаила Будникова опубликовал Telegram-канал «Типичный Красноярск».

Родственники мобилизованных подали уведомление на проведение митинга 19 ноября. В заявке было указано, что акция планируется на Театральной площади и участниками мероприятия станут около 30 человек. Организаторов предупредили об ответственности за выход на митинг без согласования и предложили провести акцию, когда губернатор Красноярского края Михаил Котюков снимет антиковидные ограничения.

Учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию на территории Красноярского края, <...> предлагаем не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану жизни и здоровья, благоприятную среду обитания, — говорится в тексте документа.

Ранее депутат Государственной думы Владислав Даванков предложил снять региональные ограничения на проведение митингов. Он обратился к зампреду правительства Татьяне Голиковой и заявил, что во многих субъектах России действует режим повышенной готовности, но это не мешает властям проводить массовые мероприятия.